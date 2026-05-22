La Flotilla denuncia 15 agressions sexuals i desenes de ferits entre els detinguts a Israel

MADRID 22 maig (EUROPA PRESS) -
La Global Sumud Flotilla ha denunciat aquest divendres que entre els seus membres detinguts per les autoritats d'Israel s'han produït pel cap baix 15 agressions sexuals i desenes de ferits, després d'estar sota custòdia israeliana arran de la intercepció en aigües internacionals al Mediterrani quan intentaven arribar a Gaza.
"Almenys 15 casos d'agressions sexuals, incloses violacions. Trets amb bales de goma a boca de canó. Desenes de persones amb ossos trencats", ha denunciat l'organització en un missatge a les xarxes socials, en el qual subratlla que ara toca elevar la pressió contra les autoritats israelianes pel tracte que donen als palestins.
Així, la Global Sumud Flotilla ha afirmat que mentre el món "se centra en el patiment dels participants", aquests casos de violència "no són més que una petita mostra de la brutalitat que Israel imposa diàriament als ostatges palestins".
"No abaixeu la guàrdia. Amb les declaracions de condemna no n'hi ha prou. Tothom ha d'aprofitar aquest moment per exercir la pressió necessària per posar fi a aquesta violència colonial", ha recalcat l'organització humanitària, que ha insistit a elevar la pressió sobre la classe política i mantenir "tàctiques de boicot i desinversió".
Mentre els activistes internacionals estan començant a arribar als seus països d'origen, en el cas d'Espanya s'espera que els més de quaranta membres arribin dissabte, l'organització ja pensa en els següents passos a emprendre.
En una conferència de premsa telemàtica, el portaveu de l'organització, Bader al-Noaimi, ha assenyalat que la informació en el terreny apunta a "violència física i sexual generalitzada i sistemàtica" exercida per Israel contra els participants de la Flotilla i ha anunciat accions legals a Turquia, Polònia, el Marroc, Itàlia, Indonèsia, Espanya i França.