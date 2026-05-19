Florentino Pérez i Criteria augmenten la partipació a ACS després d'invertir-hi 659 milions i l'acció pateix a borsa

Matias Chiofalo - Europa Press
El grup d'infraestructures col·loca 16,5 milions d'accions, de les quals Florentino Pérez i Criteria n'adquireixen gairebé un terç
MADRID, 19 maig (EUROPA PRESS) -
El president d'ACS i principal accionista de la companyia, Florentino Pérez, juntament amb Criteria Caixa --el segon accionista més gran--, han elevat la seva participació en la constructora a través d'un procés de col·locació accelerada en la qual han adquirit, conjuntament, més de 5 milions d'accions per l'import de 659,3 milions d'euros, segons ha informat aquest dimarts la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, Rosán Inversiones (societat de Florentino Pérez) i Criteria han elevat la seva participació en el capital social d'ACS fins al 14,72% i el 10,65%, respectivament, davant els percentatges del 14,58% i el 9,36% que tenien abans del procés de col·locació accelerada.
Per fer-ho, han subscrit i comprat 1.200.000 i 4.074.969 accions, respectivament, per 150 milions i 509 milions d'euros, a raó de 125 euros per acció dels quals 0,50 euros corresponen al valor nominal i 124,50 euros a la prima d'emissió. Aquest preu de 125 euros és un 5,09% inferior al preu al qual van tancar dilluns els títols d'ACS.
Les accions d'ACS lideren les reculades de l'Ibex-35 des de primera hora del matí. Els títols del grup han obert la sessió d'aquest dimarts amb una caiguda del 5,4%, tot i que cap a les 11.40 hores han moderat el descens amb un 4,1%, fins als 126,3 euros per acció.
En total, a través d'aquest procés de col·locació accelerada, ACS ha posat en el mercat 16,5 milions d'accions, prop d'un 6% del capital social del grup, captant al voltant de 2.000 milions d'euros, a raó de 125 euros per títol.
La col·locació d'aquest 6% s'ha dut a terme mitjançant una ampliació de capital del 2%, amb l'emissió de 5,43 milions d'accions, i en la qual ACS ha captat 679 milions, i, en paral·lel, amb la venda per 1.390 milions d'euros d'11,12 milions de títols en 'equity swap' signats el 2023 amb Société Générale i CaixaBank, l'equivalent a prop del 4% del capital.
L'objectiu d'aquesta operació és impulsar el pla d'inversions d'ACS en la nova infraestructura digital, principalment els centres de dades.
ACS, Rosán i Criteria han assumit un compromís de no disposició d'accions ('lock-up') de 90 dies a partir de la data d'execució i tancament de l'augment de capital, subjecte a les excepcions de mercat habituals.
S'espera que la liquidació de les operacions i consegüent entrega als inversors de totes les accions tingui lloc al voltant del 21 de maig, segons ha precisat el grup d'infraestructures a la CNMV.
BofA Securities Europe, CaixaBank i Société Générale han actuat com a entitats coordinadores globals de l'operació.
PLA D'INFRAESTRUCTURA DIGITAL
La companyia remarca que s'espera que aquesta operació "generi valor per als accionistes" mitjançant el desplegament d'iniciatives generadores de fluxos de caixa a llarg termini i rendibilitats atractives, en línia amb la seva estratègia.
ACS destinarà tant els imports nets de l'augment de capital com els procedents de la terminació de les operacions de permuta financera al desenvolupament i implementació del seu pla de negoci, incloent la potencial acceleració d'oportunitats d'inversió dins el seu marc d'inversió en capital d'entre 5.500 i 6.000 milions d'euros.
"Està previst que els fons es destinin parcialment a infraestructura digital i tecnològica, incloent centres de dades, instal·lacions de semiconductors i infraestructura relacionada amb la intel·ligència artificial (IA) en mercats clau com els Estats Units, el Canadà, Europa i Àsia-Pacífic", explica.
ACS també té la intenció de destinar part dels fons a reforçar les seves capacitats d'enginyeria integral i construcció modular, com a suport a l'execució eficient de projectes d'infraestructura de nova generació, a més d'escometre altres inversions en infraestructura tradicional.