Flanks tanca una ronda de 14 milions per consolidar el seu creixement a Europa

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

La 'wealthtech' Flanks ha tancat una ronda de finançament de 14 milions d'euros, que destinarà a consolidar el creixement de l'empresa a Europa i continuar amb el desenvolupament de la seva plataforma tecnològica, informa en un comunicat aquest dimecres.

La ronda ha estat liderada pel fons nord-americà Motive Ventures, i hi han participat Battery Ventures i els inversors existents Earlybird, JME Ventures i 4Founders Capital.

L'empresa té com a objectiu "millorar l'eficiència, la transparència i les relacions amb els clients en la gestió patrimonial".

Actualment, compta amb una plataforma integral que combina tecnologia i automatització en fluxos de treball executables, i que permet agregar, reconciliar i enriquir dades de tota mena d'actius, tant en mercats públics com privats a nivell global, proporcionant informacions estratègiques.

Actualment, la companyia processa més de 500.000 carteres al mes i pot gestionar tant dades estructurades com no estructurades, incloent actius no financers.