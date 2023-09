Fixen per a novembre el judici a Valtònyc a Sevilla per instar a "matar" un agent en un concert

Li demanen 4 anys de presó i una multa de 3.600 euros per presumpte delicte de provocació per cometre atemptat



SEVILLA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Sevilla ha fixat pel 21 de novembre el judici al raper José Miguel Arenas Beltrán, conegut com Valtònyc, per un presumpte delicte de provocació a cometre un delicte d'atemptat, i alternativament un possible delicte d'amenaces agreujades, per instar a "matar" agents de la Guàrdia Civil durant un concert a Marinaleda.

En concret, i segons han informat a Europa Press fonts del cas, la vista oral està prevista per aquesta data a la Secció Setena de l'Audiència.

La interlocutòria d'obertura de judici oral el 18 de maig de 2022, consultada per Europa Press, recollia que la Fiscalia demana per a l'acusat una pena de quatre anys de presó i una multa de 3.600 euros per un presumpte delicte de provocació per cometre un delicte d'atemptat i tres anys de presó en el cas del possible delicte d'amenaces agreujades.

Segons l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC), que exerceix també d'acusació en aquest cas i que ja es va adherir el 2021 a la petició de la Fiscalia, durant un concert el 31 de març de 2018 a Marinaleda el raper hauria apel·lat al públic a actuar contra la Guàrdia Civil.

"Mateu a un puto guàrdia civil aquesta nit, aneu-vos-en a un altre poble on hi hagi guàrdies civils i mateu-ne un, poseu una puta bomba al fiscal d'una vegada", va dir Valtònyc, segons assenyala l'associació.