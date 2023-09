Fitó (Eines) espera "captar vots no independentistes" en les eleccions a la Cambra de Barcelona

Demana "joc net" als altres candidats

El vicepresident de la Cambra de Barcelona i candidat d''Eines de País. Un pas més', Toni Fitó, ha assegurat que esperen "captar vots no independentistes" en les pròximes eleccions a la Cambra de Barcelona, que se celebren del 15 al 20 de setembre.

En una entrevista a Europa Press aquest dimarts, ha dit que encara que es presenten com una candidatura "desacomplexadament independentista", alguns empresaris que no ho són els han traslladat el seu suport.

"Tenim la constatació de sectors no independentistes, o no declarats independentistes, que ens han demostrat el seu suport i ens han dit textualment que després d'aquesta acció de govern de quatre anys ens donaran suport", ha afegit.

Ha definit la seva candidatura com transversal i ha dit que treballen per a "totes les empreses, votin el que votin, pensin el que pensin".

Malgrat les mostres de suport de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la seva candidatura, Fitó ha defensat que s'han centrat en assumptes econòmics: "No hem volgut polititzar la campanya".

LLEI DE CAMBRES

Preguntat per una futura llei de cambres, ha afirmat que ha estat una de les polítiques que els ha faltat dur a terme durant el mandat 2019-2023 i que està convençut que en els pròxims mesos tirarà endavant, "tot i que no tingui el suport de Pimec".

"Pimec té la seva opinió, i és molt legítima i s'ha de respectar, però no és qui fa les lleis", ha valorat, després d'explicar que tot i que han fet moltes reunions no han arribat a un consens.

Ha subratllat que "una entitat per si sola no pot bloquejar una llei que afecta el conjunt de l'economia catalana" i ha recordat que una nova llei de cambres no és opcional, sinó una obligació.

Sobre la relació de la Cambra de Barcelona amb la Generalitat, ha detallat que ha estat cordial i ha assenyalat que tenen "indicis" que el Govern fa costat a l'altra candidatura, encapçalada per Josep Santacreu amb el nom de 'Va d'Empresa'.

"CERTA OPACITAT"

Fitó ha criticat a Santacreu "certa opacitat i manca de voluntat de donar a conèixer i contrastar programes" i ha reiterat la necessitat de fer debats entre les dues candidatures.

Ha opinat que és possible que 'Va d'Empresa' tingui "por a un augment" del nombre de vots i ha dit que espera una participació superior a la que hi va haver en els anteriors comicis, del 4,5%.

Ha demanat textualment joc net als altres candidats: "Potser la seva voluntat sigui buscar el suport a través d'altres vies, com podria ser el suport dels gremis, i aquí simplement recordar que el vot delegat està prohibit expressament en la normativa electoral".

AGBAR

Preguntat sobre la renúncia d'Agbar a presentar-se com a candidatura independent a les eleccions, ha dit que el sorprèn que renunciïn a la vocalia "sense cap mena d'explicació".

"Si això ha estat un moviment per part de la candidatura del senyor Santacreu per evitar dividir el vot en l'epígraf, que és d'empreses d'energia, on competia el senyor Emili Rousaud (Factorenergia) amb Agbar, això no ho sabem", ha afegit.

Finalment, Fitó no ha descartat presentar-se a president de la Cambra de Barcelona si surt elegit en el seu epígraf i ha preguntat a Santacreu si es postularà per ser president tot i que "no hagi estat elegit" en el seu.