Fitch millora la qualificació d'emissor a curt termini de CaixaBank fins a F1

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Fitch ha millorat la qualificació d'emissor a curt termini de CaixaBank fins a F1 des d'F2, mantenint la resta de ràtings, informa el banc en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
A més a més, l'agència de qualificació ha millorat la perspectiva del ràting emissor de l'entitat a llarg termini A- fins a Positiva des d'Estable.
En un comunicat, Fitch explica que la millora reflecteix l'expectativa que CaixaBank pugui "capturar les oportunitats de creixement addicional" que ofereixen l'economia espanyola, l'augment de la demanda de crèdit i les expectatives empresarials favorables.
"Esperem que això permeti enfortir gradualment la resiliència dels beneficis de CaixaBank a través dels cicles econòmics i de tipus d'interès", ha afegit.
L'agència ha explicat que aquesta decisió té en compte la millora del ràting del deute públic d'Espanya fins a A amb perspectiva Estable publicada el passat 26 de setembre.