Fitch inicia la cobertura de Cirsa amb un ràting 'BB' amb perspectiva estable

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
L'agència de qualificació Fitch ha iniciat la cobertura de Cirsa atorgant a l'empresa el ràting 'BB' amb perspectiva estable, informa la companyia en un comunicat aquest dilluns.
Cirsa ha explicat que Fitch ha destacat el perfil de negoci de l'empresa, que ha dit que "es beneficia de les seves sòlides posicions de mercat als països on opera, a més de la seva proposta omnicanal".
En concret, ha apuntat especialment la posició de Cirsa a Espanya, on ha subratllat la seva presència en el segment presencial, l'online i el d'operacions B2B, ja que "considera que aquesta combinació omnicanal aporta avantatges comercials en mercats amb més restriccions publicitàries".
A més, l'agència ha dit que Cirsa té oportunitats de creixement a Llatinoamèrica i ha augurat un "creixement significatiu dels ingressos durant els pròxims quatre anys, recolzat per l'evolució d'aquests mercats i per la diversificació geogràfica de la companyia a la regió".
Fitch també ha valorat positivament la generació de caixa de Cirsa, que preveu que mantindrà al voltant del 9% i el 10% fins al 2029, la qual cosa "recolza el perfil financer de la companyia i la seva capacitat per finançar el seu creixement".