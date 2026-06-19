Fitch eleva el ràting de CriteriaCaixa a A

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
L'agència de qualificació Fitch Ratings ha revisat a l'alça la qualificació creditícia de CriteriaCaixa i l'ha elevat a A- amb perspectiva estable des de BBB+, informa el hòlding en un comunicat aquest divendres.
Fitch ha valorat positivament l'adaptació del Pla Estratègic de Criteria al Pla Estratègic de la Fundació La Caixa "per ser coherent amb la seva visió a llarg termini i el seu perfil conservador".
Fonamenta la millora de la qualificació en els nous objectius, que inclouen el compromís de mantenir el deute net per sota del 10% del valor total dels actius bruts (GAV), limitar la cartera d'actius alternatius a un màxim del 10% del GAV i situar la cartera de liquiditat per sobre del 10% del GAV.
També posa l'accent en "l'avenç substancial" dels indicadors financers de l'empresa el 2025, a més de la millora de la qualitat creditícia de les seves inversions, entre les quals hi ha la millora de CaixaBank.
Aquesta millora s'uneix a la que Moody's va emetre el desembre de l'any passat, que va passar de Baa1 a A3 amb perspectiva estable.