La Fiscalia veu indicis "inequívocs" de maltractament al nadó i demana que els pares continuïn a la presó

Les defenses neguen la reiteració delictiva, la destrucció de proves i la fugida, i demanen la llibertat
BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia veu indicis "inequívocs" de maltractament a un nadó de poques setmanes a Barcelona, els pares del qual estan sent investigats com a presumptes autors de delictes de maltractament habitual, lesions i agressió sexual amb penetració, i ha reiterat la petició que restin en presó provisional, segons han informat fonts judicials a Europa Press.
Així ho han sol·licitat els fiscals de la secció especialitzada en violència contra la infància i l'adolescència, Félix Martín i Elisabet Jiménez, en la vista celebrada aquest dimarts al matí a l'Audiència de Barcelona per decidir si la parella investigada ha de continuar en presó provisional fins a la celebració del judici.
Per la seva banda, els advocats dels investigats han sol·licitat mesures alternatives menys oneroses a la privació de llibertat, com que se'ls col·loqui una polsera telemàtica amb GPS perquè estiguin localitzables, que se'ls imposi el pagament d'una fiança o una ordre d'allunyament del menor.
FISCALIA
La Fiscalia, que no té "cap dubte" dels indicis de maltractament i que considera que no hi ha elements indiciaris que permetin plantejar cap altra hipòtesi o que encaixin en la tesi que plantegen les defenses, s'ha oposat a la llibertat dels pares en argumentar que hi ha un risc de fugida, de reiteració delictiva i d'alteració, destrucció o ocultació de proves.
Han al·legat que la suma de les penes associades als delictes que se'ls atribueixen ja implica "objectivament" un risc de fugida, perquè es tracta de condemnes que no admetrien una suspensió de la pena privativa de llibertat.
Sobre el risc d'alterar elements de prova, la Fiscalia ha referit que per a la investigació és positiu que els testimonis, diversos dels quals de l'entorn familiar, no sentin una "pressió psicològica", la qual consideren que serà superior si els investigats estan en llibertat.
Pel que fa a la reiteració delictiva, han assenyalat que tot i que el nadó estigui a càrrec d'una família d'acollida després de rebre l'alta hospitalària, la "gratuïtat i la brutalitat" de les lesions que presentava implica una perillositat criminal.
Durant la vista, que ha durat uns 40 minuts, s'ha repassat els indicis recaptats fins ara en contra dels progenitors, i el ministeri públic ha insistit que les lesions que presenta el menor, que han evolucionat favorablement des que va ser apartat d'ells, no encaixen en la hipòtesi plantejada per la defensa que poden estar provocades per una malaltia genètica.
Es basen en que els forenses ja van assegurar, quan se'ls va prendre declaració en seu judicial després de la detenció dels pares, que eren "incompatibles" amb una patologia, i sostenen que les lesions als genitals són d'aital contundència que són molt difícils de justificar.
DEFENSES
Per la seva banda, les defenses, tant del pare com de la mare, han assenyalat que no hi ha risc de reiteració delictiva perquè els seus defensats no tenen més fills, el nadó està a càrrec d'altres persones i no tenen antecedents penals.
Sobre el risc de fugida, han assegurat que els defensats no tenen suport a l'estranger ni prou capacitat econòmica ja que un treballa en una fàbrica i l'altra és infermera, i que tenen arrelament a Catalunya, on hi ha la seva família, el seu fill i els seus amics.
Sobre la destrucció, ocultació o alteració de proves, la lletrada del pare ho ha rebatut dient que tant els testimonis, com els veïns i la gent de l'entorn familiar, ja han declarat davant els Mossos d'Esquadra, per la qual cosa si ara canviessin la seva versió això podria fins i tot perjudicar la defensa.