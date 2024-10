La Fiscalia va demanar presó provisional per a la detinguda per l'atropellament mortal de Caldes (Barcelona)

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia d'Àrea de Granollers-Mollet del Vallès va sol·licitar que la conductora detinguda dissabte a la matinada com a presumpta autora d'un atropellament mortal a Caldes de Montbui (Barcelona) i que va donar positiu en la prova d'alcoholèmia ingressés a presó provisional.

La conductora, de 18 anys, va passar diumenge a disposició del jutjat d'instrucció 2 de Granollers, en funcions de guàrdia, i va quedar en llibertat amb càrrecs com a presumpta autora d'un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol i homicidi per imprudència greu.

El jutjat de guàrdia va ordenar, com a mesures cautelars, la retirada del permís de conduir i la intervenció del seu vehicle, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.

No obstant això, aquest dilluns la Fiscalia ha explicat en un comunicat que va demanar com a mesura cautelar la presó provisional i que aquesta sol·licitud es fonamenta "en la presumpta comissió d'un delicte de conducció alcohòlica, un delicte de conducció temerària i un delicte d'homicidi per imprudència greu, tenint en compte la pena prevista en el Codi Penal per a aquests delictes i el risc de reiteració delictiva".

El ministeri públic sosté que la detinguda, que era conductora novella, es va adormir al volant "a causa de la influència de l'alcohol", va depassar la línia contínua i va atropellar quatre persones que caminaven pel voral de la carretera C-59 al seu pas pel municipi de Caldes de Montbui (Barcelona), amb la qual cosa va provocar la mort d'un noi de 23 anys i ferides lleus a una altra jove.