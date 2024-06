Fiscalia del TSJC demana l'amnistia per a Mas, Ortega i Rigau, inhabilitats per la consulta del 9-N

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha demanat l'amnistia per a l'expresident de la Generalitat Artur Mas; l'exvicepresidenta Joana Ortega, i l'exconsellera Irene Rigau, que van ser inhabilitats per un delicte de desobediència per la consulta sobre la independència de Catalunya el 9 de novembre de 2014.

Segons han confirmat a Europa Press fonts judicials aquest divendres, el ministeri públic ha demanat que s'apliqui la llei d'amnistia, tal com ha avançat 'El Periódico'.

Per la seva banda, fonts properes als tres polítics han expressat la seva confiança en una "resolució ràpida i positiva" del procés judicial i remeten al cas de l'exconseller d'Interior Miquel Buch, que dimarts passat va ser amnistiat pel TSJC.

Buch va ser condemnat per malversació a quatre anys i mig de presó per designar al mosso d'Esquadra Lluís Escolà (condemnat a quatre anys) com a càrrec de confiança perquè escortés l'expresident Carles Puigdemont a l'estranger.

Els tres alts càrrecs pels quals el ministeri públic demana l'amnistia ja havien complert les seves condemnes, que en el cas de Mas i després dels recursos de cassació presentats, el Tribunal Suprem va rebaixar a 13 mesos d'inhabilitació en el cas de Mas, i a 9 mesos i 6 mesos per a Ortega i Rigau, respectivament.