La Fiscalia del TC s'oposa a suspendre cautelarment l'ordre de detenció del Suprem contra Puigdemont

MADRID 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia s'ha oposat a que el Tribunal Constitucional (TC) suspengui de manera cautelar l'ordre de detenció dictada per l'instructor del procés, Pablo Llarena, contra l'expresident Carles Puigdemont, en relació amb el recurs d'empara en què el líder de Junts ataca la decisió del Suprem de no amnistiar-li la malversació de l'1-O.
Així es pronuncia el cap de la Fiscalia del TC, Pedro Crespo, en un escrit al qual ha tingut accés Europa Press. Puigdemont al·legava que la mesura cautelar no només era procedent sinó "imprescindible per garantir l'efectivitat del recurs d'empara" perquè l'ordre de detenció suposa "una afectació immediata i d'impossible reparació del dret fonamental a la llibertat, a més del dret a la participació política".
No obstant això, Crespo raona que tan sols es tracta d'una hipotètica afectació al dret a la llibertat que depèn de la seva pròpia voluntat, per més que "la seva argumentació pretengui desenfocar o invertir la realitat jurídica de la seva situació".
Afegeix que no és competència del Constitucional "en aquest tràmit" qüestionar l'ordre de detenció dictada per Llarena, "més enllà de l'anàlisi, precisament, de l'efectiva concurrència d'un risc de fugida --públicament i notòriament consumada--".