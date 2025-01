La Fiscalia del Suprem demana la imputació d'Alvise pels desordres públics de Ferraz el novembre del 2023

MADRID 11 gen. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat la imputació del líder des S'ha Acabat la Festa (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, per un presumpte delicte de desordres públics en el marc de les protestes contra l'amnistia el novembre del 2023, que es van produir als voltants de la seu del PSOE de Madrid al carrer Ferraz.

En concret, els desordres públics serien per la difusió entre els dies 5 i 7 de novembre del 2023 d'una sèrie de publicacions al canal de Telegram Alvise Pérez, amb més de 313.000 seguidors, segons indiquen fonts jurídiques, que "van incitar públicament a cometre desordres públics, a dur a terme accions que podrien ser qualificades d'atemptat i resistència contra les forces i cossos de seguretat en l'exercici de les seves funcions, i fins i tot a elaborar i emprar substàncies que podrien ocasionar un gran perjudici contra la salut de les persones".

La Fiscalia sosté en un informe al qual ha tingut accés Europa Press que el canal de Telegram d'Alvise és "obert al públic" i té "una elevada capacitat de difusió pel nombre de seguidors i visualitzacions": "Per aquest motiu cal entendre que Alvise Pérez pot aparèixer indiciàriament com a autor del presumpte delicte de desordres públics", apunta.

Va ser el jutjat d'instrucció número 13 de Madrid qui va enviar al Tribunal Suprem la denúncia presentada contra Alvise Pérez per aquest presumpte delicte de desordres públics, després que el líder de SALF es va convertir en diputat del Parlament Europeu. Per la seva condició d'eurodiputat, Alvise està aforat davant de la sala segona del Suprem.

Per això, la sala acorda expedir l'oportú suplicatori al Parlament Europeu per obtenir la suspensió de la immunitat d'Alvise Pérez per poder presentar-li declaració sobre els fets denunciats.