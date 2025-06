La Fiscalia Superior de Catalunya s'oposa a l'indult de Laura Borràs

La fiscal considera que l'expresidenta de Junts no està "reeducada ni rehabilitada socialment"

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya s'ha oposat a l'indult de l'expresidenta del Parlament i expresidenta de Junts, Laura Borràs, condemnada a quatre anys i mig de presó per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 i 2018, en no apreciar "cap comportament que permeti inferir una mínima acceptació de la conducta delictiva perpetrada", a més del propòsit de no reincidir-hi.

Segons l'informe de la Fiscalia, consultat per Europa Press, Borràs "no ha acceptat en cap moment la seva responsabilitat" i haver actuat al marge de la llei, i tampoc no ha exterioritzat cap penediment per les conductes que van motivar la seva condemna, textualment.

Al·ludeix a algunes de les manifestacions que Borràs va fer durant el procés en què negava la seva responsabilitat en el delicte, reivindicava la seva innocència i "deslegitimava l'actuació jurisdiccional" en afirmar que va ser víctima d'una persecució judicial per les seves idees polítiques.

"Per tant, la senyora Borràs no està reeducada ni rehabilitada socialment i, en aquest sentit, no s'ha aconseguit la finalitat de prevenció especial que es persegueix amb el compliment efectiu de les penes imposades", considera la fiscal Assumpta Pujol.

Així mateix, considera que "no es dona cap raó fonamentada en dret que justifiqui la concessió" de l'indult.

INDULT PARCIAL

El març passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictar una interlocutòria en la qual elevava al Govern central una proposta d'indult parcial a favor de Borràs en relació amb la pena de 4 anys i mig de presó a la qual va ser condemnada el març del 2023, i també a 13 anys d'inhabilitació i a una multa de 36.000 euros.

No obstant això, el TSJC va posar com a condició que no cometés més delictes durant el termini de la suspensió i que fes 146 dies de treball en benefici de la comunitat.