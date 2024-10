La Fiscalia s'oposa a la querella de Begoña Gómez contra el jutge Peinado per prevaricació i revelació de secrets

MADRID 14 oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de Madrid s'ha oposat a l'admissió a tràmit de la querella formulada per Begoña Gómez contra el jutge Juan Carlos Peinado per presumptes delictes de revelació d'actuacions processals declarades secrets i de revelació d'informacions o secrets dels quals tingui coneixement per raó del seu ofici per càrrec i que no hagin de ser divulgats, i també per un altre delicte continuat de prevaricació.

El ministeri públic ha recordat que va sol·licitar que es recaptés el testimoni "íntegre" de les actuacions en paper a fi de tenir un coneixement "ple" del que ha investigat Peinado en el cas Begoña Gómez abans de pronunciar-se sobre l'admissió a tràmit de la querella presentada per la dona del president del Govern central.

No obstant això, ha explicat que "el passat 1 d'octubre la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va dictar una providència en què denegava aquesta sol·licitud i l'instava a que un termini de cinc dies es pronunciés sobre l'admissió a tràmit de la querella".

Davant d'aquest rebuig, la Fiscalia entén que "en aquest moment i amb els indicis i arguments jurídics que s'aporten en aquesta querella (...) no es donen els pressupòsits legals exigits per admetre-la a tràmit", segons ha informat el ministeri públic.