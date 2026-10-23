La Fiscalia s'oposa a la petició de llibertat del pare del nadó maltractat a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia s'ha oposat a la petició de llibertat provisional sol·licitada per la defensa del pare del nadó presumptament maltractat pels seus progenitors a Barcelona, segons ha pogut saber Europa Press de fonts del ministeri públic.
El ministeri fiscal ha sol·licitat al jutge de Violència sobre la Infància i Adolescència de la capital catalana que mantingui la mesura cautelar de presó provisional per al pare en no apreciar "cap alteració que justifiqui l'atenuació de la mesura".
La Fiscalia al·lega que les finalitats per les quals es va acordar aquesta mesura persisteixen, com ara el risc de fugida i d'obstrucció de la justícia, per la qual cosa és "idònia, necessària i estrictament proporcional" a l'entitat dels delictes investigats.
Els pares van ser detinguts el març del 2025 i la mare del nadó va sortir en llibertat provisional el 7 de maig, després de passar un mes i mig a la presó preventiva, mentre que l'Audiència de Barcelona va mantenir la mesura cautelar privativa de llibertat per al pare.
En aquell moment la Fiscalia es va oposar a la seva sortida en llibertat amb l'argument que les lesions que presentava la criatura li comportaven un risc vital, el qual pot constituir "un delicte d'homicidi en grau de temptativa", sense que aquesta qualificació absorbeixi la resta de conductes per les quals se'ls investiga: maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual.
LA MARE DEMANA L'ARXIVAMENT
Aquesta setmana, la mare ha sol·licitat al jutge de Violència sobre la Infància i Adolescència de la capital catalana que arxivi el cas després que la seva exparella i pare del menor l'exculpés en l'última declaració voluntària davant el jutge del passat 1 d'octubre.
En un escrit, la defensa ha demanat al jutge que l'apartin del procediment ja que entén que no hi ha indicis de participació en fets investigats.