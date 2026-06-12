La Fiscalia s'oposa a aixecar les cautelars a Jonathan Andic

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia s'ha oposat al recurs presentat per la defensa de Jonathan Andic, encapçalada per l'advocat Cristóbal Martell, que sol·licitava anul·lar la interlocutòria amb les mesures cautelars que se li van imposar després de detenir-lo com a investigat per la mort del seu pare, el fundador de Mango, segons ha informat en un comunicat.
El ministeri públic manté així la petició, acordada per la instructora, de mantenir la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i personacions setmanals als jutjats, i s'oposa a que se li retorni el milió d'euros que va abonar per quedar en llibertat.
En el recurs, la defensa al·legava que no es van poder determinar les causes que van provocar la caiguda d'Isak Andic per un barranc a les coves del Salnitre a Collbató (Barcelona) el 14 de desembre del 2024, ni la participació de terceres persones en els fets.
Ara, el recurs de la Fiscalia desvirtua cadascuna de les al·legacions esgrimides per la defensa, basant-se en els indicis derivats dels informes policials, l'anàlisi de la geolocalització, el contingut del mòbil de la víctima, el registre de trucades dutes a terme per l'investigat en el moment dels fets i l'informe fotogràfic de l'escena.
Pel ministeri fiscal, tot això "contradiu" la suposada bona relació entre Jonathan Andic i el seu pare, com a figura en els missatges que s'han recuperat, a més de la manera i les circumstàncies en les quals es va produir la defunció del fundador de Mango.
A més a més, manté que existeix un risc de fugida atesa l'"altíssima capacitat econòmica" de Jonathan Andic i la severitat de les penes a les quals es podria enfrontar, per la qual cosa considera que les mesures cautelars que es van acordar, entre les quals la imposició d'1 milió d'euros de fiança, són proporcionals a les circumstàncies del cas i garanteixen que l'investigat estarà a disposició judicial.