La Fiscalia s'oposa a aixecar la inhabilitació de Junqueras abans que el TC resolgui sobre la seva empara per l'amnistia

MADRID 31 març (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia del Tribunal Constitucional (TC) s'ha pronunciat en contra de suspendre la pena d'inhabilitació a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a l'exconseller Raül Romeva que tots dos van demanar com a mesura cautelar en el seu recurs d'empara contra el rebuig del Tribunal Suprem (TS) a amnistiar-los la malversació del procés.

En un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, el fiscal Pablo Contreras sosté que "procedeix denegar la suspensió de la pena d'inhabilitació absoluta interessada pels senyors Junqueras i Romeva".

El fiscal esgrimeix que "la concessió de la suspensió de la condemna que resta per complir de la pena d'inhabilitació absoluta als recurrents suposaria una anticipació de la resolució de l'empara i els seus efectes, ja que exigiria pronunciar-se sobre l'aplicació de la llei orgànica d'amnistia i la seva eventual estimació, que no correspon fer en aquesta peça de suspensió". En concret, suposaria una "estimació anticipada".

El passat 11 de febrer, el ple del TC va admetre a tràmit els recursos d'empara de Junqueras i Romeva, a més del de la també exconsellera Dolors Bassa, i va acordar obrir una peça separada per estudiar que se'ls aixequi cautelarment la pena d'inhabilitació imposada pel procés.

Segons fonts jurídiques consultades per Europa Press, si finalment el TC acordés cautelarment deixar en suspens la pena d'inhabilitació, quedarien rehabilitats per aspirar a un càrrec públic fins que el TC es pronunciés sobre el fons dels recursos d'empara. No obstant això, les mateixes fonts subratllen que és "freqüent" demanar aquestes mesures cautelars però "estranyíssim" que es concedeixin.