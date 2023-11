La Fiscalia recorre contra la interlocutòria que dirigeix la investigació del cas Tsunami contra Puigdemont

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha recorregut contra la interlocutòria del jutge de l'Audiència Nacional que acordava dirigir la investigació sobre Tsunami Democràtic contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en considerar que aquest tribunal especial "no és competent" per a la causa perquè no s'aprecien indicis de terrorisme sinó de desordres públics.

Segons informa el ministeri públic, el recurs d'apel·lació s'ha interposat aquest divendres i explicita que les actuacions que s'han dut a terme en la investigació a Tsunami, que van arrencar fa quatre anys, "no han ofert elements que permetin sostenir l'existència d'una organització o grup criminal, ni tampoc el seu caràcter terrorista que és el que justificaria la competència de l'Audiència Nacional".

Incideix que els fets recollits en la causa no acrediten l'existència de jerarquies, ni distribució de funcions entre els investigats, ni l'existència d'un òrgan directiu, ni tampoc la perpetració concertada de diferents fets delictius, requisits necessaris, segons la jurisprudència del Tribunal Suprem, perquè es valori que hi va haver una organització criminal.