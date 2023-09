La Fiscalia reclama 6,6 milions a Shakira en la seva segona causa per presumpte frau a Hisenda

Creu que va fer servir un entramat d'empreses "a països de baixa tributació i alta opacitat" per pagar menys impostos



BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de Delictes Econòmics s'ha querellat contra Shakira en la segona causa contra l'artista per presumpte frau a Hisenda a través d'un entramat d'empreses a paradisos fiscals, en la qual estima un deute de 6.686.502 euros amb la declaració del 2018 de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l'impost sobre el patrimoni (IP).

La querella, consultada per Europa Press aquest dimarts, s'ha presentat als Jutjats d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), on la Fiscalia afirma que residia la cantant i on al juliol el jutjat d'instrucció 2 va obrir aquesta segona causa contra Shakira per presumptes delictes contra Hisenda.

En paral·lel, Shakira espera el judici (previst a partir del 20 de novembre) per presumptament defraudar 14,5 milions d'euros a Hisenda entre 2012 i 2014 amb aquests mateixos impostos.

La fiscal remarca que, en ser resident a Espanya, Shakira estava obligada a presentar les corresponents declaracions de l'IRPF i l'IP i tributar per tota la seva renda mundial independentment d'on s'hagués produït i com fos la residència del pagador, i creu que, en canvi, ella "es va servir d'un entramat societari, derivant les rendes a societats domiciliades a països de baixa tributació i alta opacitat" per evitar pagar el total que li corresponia per aquests impostos.

Les societats que presumptament va fer servir per evitar pagar impostos es van constituir a Luxemburg, Països Baixos, Malta, illes Verges, Panamà, Bahames, Estats Units i Liechenstein.

Una la va fer servir per rebre ingressos per drets musicals i pagar despeses de la seva activitat musical, i sobre les altres, la fiscal afirma que "no tenien mitjans materials i personals per dur a terme cap activitat i les despeses que van generar van ser les purament administratives, relatives a la gestió de les mateixes societats i entitats", i suposadament les va interposar per rebaixar les declaracions d'impostos.

DECLARACIONS "INVERACES"

La fiscal també considera que Shakira va crear una societat a Espanya que "va ser una societat instrumental utilitzada per la querellada, que de fet no va exercir cap activitat, per la qual cosa la totalitat dels ingressos i les despeses comptabilitzades per aquesta societat havien de ser atribuïts a la querellada en la declaració de l'IRPF".

Afirma que Shakira, "moguda pel desig de no tributar per la totalitat de les rendes i de deixar d'ingressar a les arques de l'Estat el que li corresponia, de manera conscient i voluntària va presentar declaracions inveraces de l'IRPF i l'IP", en les quals presumptament va ometre declarar rendiments i es va deduir despeses que no procedien per aconseguir reduir la quantitat que havia de pagar a Hisenda.

VOL INTERROGAR-LA PER VIDEOCONFERÈNCIA

La fiscal afirma que Shakira no va declarar guanys de 12,5 milions de dòlars corresponents a la gira 'El Dorado World Tour', no va declarar rendiments de societats, va deduir despeses per duplicat i personals no justificades.

En concret, la fiscal creu que Shakira va defraudar 5.361.146 euros en IRPF el 2018, pel qual reclama un deute de 6.061.316 euros tenint en compte el que ha ingressat voluntàriament i els interessos de demora; i que presumptament va defraudar 773.600 euros amb l'IP, pel qual reclama un deute de 625.190 euros.

Com ara Shakira viu a Miami, el fiscal ha demanat que l'interrogatori a la cantant durant la instrucció d'aquesta causa es pugui fer per videoconferència.