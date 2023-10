La Fiscalia rebaixa de 5 a 4 anys la petició de presó a dos acusats per una protesta a favor de Hasel

Tots dos neguen haver llançat ampolles a les furgonetes dels Mossos i reclamen l'absolució

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha rebaixat de cinc a quatre anys de presó la seva petició de condemna per a dos homes acusats de presumptes desordres, atemptat i intent de danys durant una manifestació el 20 de febrer del 2021 al passeig de Gràcia de Barcelona que protestava per l'empresonament del raper Pablo Hasel.

El fiscal ho ha anunciat en el tràmit de conclusions finals del judici que s'ha celebrat aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona, en el qual tots dos han negat les acusacions i les defenses han reclamat que se'ls absolgui.

Segons la Fiscalia, tots dos es van posar d'acord amb "nombrosos esvalotadors" en la protesta i suposadament van llançar ampolles de vidre contra vehicles dels Mossos d'Esquadra, sense causar desperfectes, i quan uns agents de paisà els van arrestar els van trobar un pal de fusta d'una bandera i 136 rodaments, que un acusat ha explicat que duia perquè és mecànic i va anar a la manifestació en plegar de la feina.

El primer acusat ha contestat a les preguntes de totes les parts, tant la seva defensa com l'acusació pública, i ha començat afirmant que els fets dels quals se l'acusa són falsos: ha explicat que va anar a la manifestació i que en un moment de tumult va notar que algú l'"atacava amb porres extensibles i cops de puny".

Ha explicat que en un primer moment va creure que l'atacaven uns ultres, però en veure altres policies uniformats es va adonar que eren mossos de paisà, i ha assegurat que no va agredir cap policia ni els va llançar objectes i que no es va resistir a que el detinguessin.

El segon acusat només ha contestat a les preguntes de la seva advocada per afirmar que no va llançar objectes a la furgoneta policial ni va agredir cap agent, i ha afegit que no coneixia l'altre acusat fins que van ser arrestats junts.

TRES MOSSOS TESTIMONIS

En el judici han atestat tres mossos que han afirmat que van veure els dos homes llançar ampolles a la furgoneta, i que es van fixar en la seva vestimenta per trobar-los entre els manifestants i arrestar-los, i el fiscal ha sustentat l'acusació de delicte d'atemptat en la declaració d'aquests policies.

En els informes finals, les defenses han reiterat que no hi va haver "dany ni cap agressió", han qüestionat que no s'ha aclarit qui va llançar les ampolles, quantes van ser i si van arribar a impactar les furgonetes, i també han remarcat que el delicte de desordres requereix que existeixi una concertació entre els acusats, que en aquest cas han afirmat que no es coneixien.