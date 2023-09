La Fiscalia rebaixa a 2 anys la petició de condemna a Sánchez Vicario i en manté 4 per a Santacana

Com el Banc de Luxemburg, valora la confessió de l'extennista i veu bé suspendre la pena



BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha rebaixat la seva petició de condemna a l'extennista Arantxa Sánchez Vicario a dos anys de presó (inicialment en reclamava quatre) i ha mantingut la petició de quatre anys de presó per al seu exmarit Josep Santacana.

Ho ha exposat la fiscal aquest divendres en el tràmit de conclusions finals del judici al jutjat penal 25 de Barcelona, en el qual Sánchez Vicario i Santacana estan acusats de presumpte alçament de béns per suposadament ocultar patrimoni per evitar pagar un deute de 7,5 milions d'euros al Banc de Luxemburg.

La fiscal ha valorat que s'ha d'afegir un atenuant de confessió per a Sánchez Vicario, que va declarar que qui gestionava el seu patrimoni era el seu exmarit, i també l'atenuant de reparació del dany perquè ha retornat part dels diners abans del judici i s'ha compromès a abonar al banc el 50% dels seus ingressos fins a cobrir el deute.

L'acusació particular que exerceix el Banc de Luxemburg s'ha pronunciat en el mateix sentit que la Fiscalia, i Sánchez Vicario també ha vist reduïda la multa que se li reclama: si és condemnada, haurà de pagar 5.400 euros en comptes dels 8.640 que li reclamaven al principi i encara reclamen a Santacana.

A més a més, tots dos s'enfronten a l'obligació de pagar conjuntament 6,6 milions d'euros al Banc de Luxemburg en concepte de responsabilitat civil pel deute encara no sufragat.

La defensa de Sánchez Vicario s'ha mostrat conforme amb la petició de dos anys de condemna, però l'extennista encara opta a una absolució si la jutgessa es decanta per la tesi de la defensa de Santacana, que sosté que no van cometre cap delicte sinó que no van pagar el deute per insolvència.

En cas que finalment siguin condemnats, tant l'acusació pública com la particular s'han mostrat favorables a suspendre la pena de presó de Sánchez Vicario, perquè no supera els dos anys, no té antecedents, ha reconegut els fets i ha col·laborat, una decisió que correspon a la jutgessa i que permetria a l'extennista evitar la presó tot i una eventual condemna.

CONTINUA EL 19 D'OCTUBRE

Després del tràmit de conclusions finals, Sánchez Vicario ha renunciat al seu últim torn de paraula, un tràmit pel qual ha hagut d'assistir presencialment al judici malgrat que per a la resta de sessions està dispensada de fer-ho.

El judici es reprendrà el dijous 19 d'octubre amb els informes finals de les parts, i després d'aquest tràmit, Santacana optarà per fer servir o renunciar al dret a l'últim torn de paraula.