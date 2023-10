La Fiscalia rebaixa a 1 any de presó la seva petició per a Camps per les adjudicacions a una empresa de la Gürtel

Anticorrupció va sol·licitar inicialment que fos condemnat a 2 anys i 6 mesos per les irregularitats amb Orange Market



MADRID, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia Anticorrupció ha rebaixat de 2 anys i 6 mesos de presó a 1 any de presó la seva petició de condemna per a l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps per les presumptes irregularitats en l'adjudicació a Orange Market, una de les empreses de la Gürtel.

Així ho ha anunciat el ministeri públic durant l'exposició de les conclusions definitives en la vista oral celebrada aquest dijous a l'Audiència Nacional. En concret, la Fiscalia demana un any de presó pel delicte de tràfic d'influències en concurs amb el delicte de prevaricació, a més d'inhabilitació del sufragi passiu durant el temps de la condemna i inhabilitació per a càrrec públic durant sis anys.

Inicialment Anticorrupció va sol·licitar dos anys i mig de presó pels delictes de prevaricació i frau, mentre que l'acusació popular que exerceix el PSOE va elevar la seva petició als 9 anys en afegir a aquests tipus el de tràfic d'influències. Finalment, el PSOE ha decidit adherir-se íntegrament a la petició de la Fiscalia.