La Fiscalia precisa que un dels 2 menors de Manresa ja havia complert la seva llibertat vigilada

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Provincial de Barcelona ha precisat que un dels 2 menors detinguts pel presumpte homicidi de Manresa (Barcelona) ja havia complert la seva mesura de llibertat vigilada, mentre l'altre sí que la tenia vigent.
Inicialment, la Fiscalia havia informat que eren els 2 menors que estaven en seguiment amb mesura de llibertat vigilada, però en un comunicat posterior d'aquest divendres ha explicat que un dels dos ja l'havia complert.
En tots dos casos, la mesura era per un fet anterior que no tenia res a veure amb l'homicidi.