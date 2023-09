La Fiscalia no visionarà el documental de Jordi Évole sobre 'Josu Ternera' perquè no hi veu delicte

MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de l'Audiència Nacional (AN) ha assenyalat aquest dijous que no visionarà l'entrevista del periodista Jordi Évole a l'excap d'ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, àlies 'Josu Ternera', tal com va sol·licitar Dignidad y Justicia, perquè la Constitució "reconeix i protegeix el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments".

En un decret signat aquest dijous per la tinent fiscal de l'AN, Marta Durántez, recollit per Europa Press, indica que procedeix a arxivar aquestes diligències preprocessals perquè no hi ha cap infracció penal.