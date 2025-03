La Fiscalia no s'oposarà a la suspensió de la pena de presó de Borràs si obté l'indult

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia no s'oposarà a la suspensió del compliment de la pena de presó imposada a l'expresidenta del Parlament i expresidenta de Junts, Laura Borràs, condemnada a 4 anys i mig de presó, si se li concedeix l'indult, segons l'informe del ministeri públic consultat per Europa Press.

Recorda que en el punt setè de la sentència condemnatòria la sala proposava al Govern central la concessió d'un indult parcial a Borràs, per la qual cosa anuncia que, si li concedeixen la mesura de gràcia, no s'oposarà a la suspensió del compliment de la pena privativa de llibertat per evitar "possibles perjudicis a la condemnada".

No obstant això, recorda que l'indult està limitat a la pena de presó, per la qual cosa Borràs haurà de complir tant la pena d'inhabilitació --de 13 anys-- com la multa imposada, de 36.000 euros.