La Fiscalia no descarta una "responsabilitat penal" de Carlos Mazón per la dana

VALÈNCIA 9 març (EUROPA PRESS) -
El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la devolució de la causa de la dana al jutjat de primera instància i instrucció 3 de Catarroja (València) perquè continuï amb la investigació.
El ministeri públic no descarta una "eventual responsabilitat penal" de l'expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón però creu que ara no hi ha "indicis amb prou solidesa" per justificar la seva investigació, per la qual cosa considera que la magistrada ha de continuar instruint el procediment, segons han informat fonts de la Fiscalia.
Així ho apunta en un informe en el qual es pronuncia sobre l'exposició raonada que la magistrada va elevar a la sala civil i penal del TSJCV, en què considerava que hi ha indicis de responsabilitat penal contra l'expresident per la gestió de la dana i demanava que se l'investigués.
En l'informe, la Fiscalia diu que "no es pot obviar que al llarg del procediment es puguin produir declaracions" o que "puguin aparèixer elements documentals que poden avalar la tesi que l'expresident de la Generalitat Valenciana hagués donat ordres o instruccions concretes i referides a la gestió de l'emergència del 29 d'octubre del 2024".
La Fiscalia no descarta una "eventual responsabilitat penal" de l'expresident de la Generalitat Valenciana però considera que "en aquest moment, no hi ha dades o indicis amb prou solidesa per justificar" aquesta imputació.
En conseqüència, estima que "procedeix acordar la devolució del procediment a l'òrgan instructor", "sense perjudici del resultat que pot oferir la instrucció".