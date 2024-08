Fiscalia de Menors demana a Mossos investigar si hi havia menors en el taller de Granollers (Barcelona)

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de Menors de Barcelona insta als Mossos d'Esquadra a investigar si en una activitat celebrada en el marc de la Festa Major de Granollers (Barcelona) que consistia a llançar còctels Molotov simulats contra un maniquí vestit de policia "va participar o va estar involucrat d'alguna forma algun menor que pogués trobar-se en situació de desemparament o desprotecció".

En l'escrit, al que ha tingut accés Europa Press, la Fiscalia de Menors explica que va tenir coneixement d'un "taller de guerrilla urbana" en el qual presumptament van participar menors d'edat arran de la denúncia presentada pel sindicat policial USPAC contra l'Ajuntament de Granollers i l'alcaldessa, Alba Barnusell.

El Ministeri Públic afegeix que aquesta activitat "presenta indicis possiblement delictius dins de l'àmbit penal" i que el sindicat ho va posar en el seu coneixement per la presència de nens en aquesta activitat, un fet que podria haver col·locat en situació de risc a aquests menors.

Per això, la Fiscalia de Menors demana que s'incoi un expedient de risc indeterminat per als menors que possiblement haurien participat d'alguna forma en l'activitat anteriorment descrita i que, per tant, poden haver estat en situació de risc o de desprotecció.

A més de demanar als Mossos que investiguin aquests fets, remitent una còpia de la denúncia a la Direcció general d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) perquè prengui les mesures oportunes dins de les seves competències i perquè comuniquin a la Fiscalia si hi ha algun menor desemparat que hagués participat en el taller.