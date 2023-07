La Fiscalia manté la petició de 6 anys de presó per a Buch per l'escorta de Puigdemont després del 155

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA RPESS) -

La Fiscalia ha mantingut la petició de sis anys de presó i 27 d'inhabilitació per a l'exconseller d'Interior Miquel Buch per presumptament designar el mosso d'esquadra Lluís Escolà com a càrrec de confiança perquè escortés l'expresident del Govern Carles Puigdemont a l'estranger després de l'aplicació de l'article 155.

En el tràmit de conclusions finals, el fiscal Pedro Ariche també ha reiterat la petició de condemnar Escolà a quatre anys i mig de presó i a 23 d'inhabilitació.

El fiscal atribueix a Buch els presumptes delictes de malversació agreujada i prevaricació, i atribueix els mateixos a Escolà en qualitat de cooperador necessari.