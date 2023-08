La Fiscalia de l'AN obre diligències pel petó de Rubiales a Hermoso, a qui ofereix emprendre accions legals

MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha resolt obrir diligències d'investigació preprocesal en relació al petó que el president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) li va donar a la jugadora de la selecció espanyola Jenni Hermoso en l'entrega de trofeus del Mundial celebrat a Austràlia perquè podria ser constitutiu d'un delicte d'agressió sexual, i es dirigirà a la jugadora de l'absoluta per oferir-li emprendre accions legals.

Pren aquesta decisió a la vista de les "manifestacions públiques" realitzades per la jugadora de les quals dedueix, sosté, que l'acte sexual sofert per la mateixa i dut a terme per Rubiales no va ser consentit. "Atès el moment extraprocesal en el qual ens trobem i l'inequívoc de les seves declaracions, cal determinar la transcendència jurídica de les mateixes", apunta, per després informar que s'obren diligències.