La Fiscalia i l'Advocacia demanen al Suprem que estimi el recurs de Puigdemont perquè l'amnistiï de la malversació

MADRID 10 març (EUROPA PRESS) -

La defensa de l'expresident Carles Puigdemont ha insistit aquest dilluns que el Tribunal Suprem no és l'òrgan competent per aplicar-li la llei d'amnistia, atès que com a diputat del Parlament entén que és competència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), mentre que la Fiscalia i l'Advocacia s'han mostrat a favor que se li apliqui la norma.

Així s'ha pronunciat l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, en la vista pública per exposar els recursos d'apel·lació contra la decisió del magistrat instructor, Pablo Llarena, de no aplicar la llei d'amnistia als processats. La sala d'apel·lacions, conformada pels magistrats Vicente Magro, Eduardo de Porres i Susana Polo, també ha escoltat la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular exercida per Vox.

La vista té lloc després que al juliol Llarena rebutgés aplicar l'amnistia al delicte de malversació pel qual estan processats Puigdemont i els seus exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Les defenses van recórrer en contra d'aquella decisió en reforma, però el magistrat es va ratificar dos mesos després, al setembre. Finalment, van presentar un altre recurs, que han defensat aquest dilluns.

Boye ha defensat que el Suprem no és competent per aplicar l'amnistia. "Sense cap mena dubte tenim raó", ha dit. A parer seu, "aquesta facultat i deure d'aplicació de la llei correspon al TSJC i no pas a la sala segona del Suprem (...) perquè Puigdemont va ser elegit diputat de Catalunya".

En aquest sentit, el lletrat ha assenyalat que "a hores d'ara no cal entrar en un gran debat sobre l'aplicació o inaplicació de la llei d'amnistia". "Ens podem acollir al vot particular d'Ana Ferrer, que explica per què aquesta llei s'ha d'aplicar", ha afegit.

Amb tot, ha incidit que qualsevol decisió que adopti el Suprem "comportaria la vulneració del jutge preestablert per la llei", perquè s'hauria de pronunciar el TSJC.

En la mateixa línia s'ha pronunciat l'advocat de Puig, Jaume Alonso Cuevillas, qui ha coincidit que la competència per aplicar l'amnistia és del TSJC, de la mateixa manera que ha defensat que no aplicar la llei seria una resolució arbitrària i injusta.