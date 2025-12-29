La Fiscalia investigarà el cas del catedràtic Ramón Flecha i el grup CREA

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Provincial de Barcelona investigarà el cas del catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona (UB) Ramón Flecha i el grup CREA, han afirmat aquest dilluns fonts de Fiscalia consultades per Europa Press.
Asseguren que la Fiscalia ha rebut la denúncia, que li va traslladar la setmana passada la UB, i que s'obriran diligències d'investigació que es portaran per la nova secció que es crearà de Violència a la Infància i l'Adolescència, "que portarà també agressions sexuals a majors d'edat".
Al juliol de 2025, 14 universitàries --a les quals des de llavors s'han sumat 2 més-- van assenyalar Flecha per presumpte assetjament sexual, i després d'això la UB el va suspendre del seu càrrec com a catedràtic emèrit i va iniciar la investigació.
El rector de la UB va rebre el 19 de desembre un informe preliminar de conclusions del primer tram de la investigació --realitzada per la comissió professional d'experts arran d'una denúncia de juliol de 2025-- junt amb dos annexos, en els quals es recull una avaluació pericial psicològica de la fiabilitat del relat dels denunciants.
Els fets descrits podrien constituir conductes de coerció sexual, coerció psicològica, maltractament, explotació personal i professional i conductes vexatòries i intimidatorias, la qual cosa podria encaixar en la possible existència d'un grup coercitiu d'alt control.
A partir d'aquest informe, la UB ha suspès de treball a dos PDI (Personal Docent Investigador), i a un catedràtic honorari d'aquesta condició, atesa "la gravetat dels fets relatats"; i la universitat assenyala que, de presentar la Fiscalia denuncia o querella, sol·licitarà personar-se com a acusació particular.