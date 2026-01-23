La Fiscalia investiga Albiol pel desallotjament de l'institut B9 de Badalona

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Provincial de Barcelona ha obert diligències d'investigació a l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, "per estudiar diferents denúncies" relacionades amb el desallotjament de l'institut B9 el passat 17 de desembre, segons han confirmat fonts judicials a Europa Press.
L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, va presentar una denúncia penal davant la Fiscalia d'Odi i Discriminació el 24 de desembre en entendre que Albiol va poder incórrer en un delicte d'odi, a més de delictes de denegació del servei públic per motius discriminatoris, delicte de desobediència a l'autoritat judicial i prevaricació.
Els fets van tenir lloc el 17 de desembre del 2025, quan els Mossos d'Esquadra van dur a terme un operatiu per buidar el B9, on van arribar a residir unes 400 persones: algunes van abandonar l'edifici els dies previs, per la qual cosa el desallotjament va deixar sense sostre unes 170.