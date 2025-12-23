La Fiscalia insta Badalona a aclarir si reallotjarà els exocupants de l'antic B9

BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de Barcelona ha demanat al jutjat de Badalona (Barcelona) que comprovi si l'Ajuntament de la ciutat, liderat per l'alcalde Xavier García Albiol, oferirà alternatives per reallotjar els exocupants de l'antic institut B9.
Segons ha avançat 3CatInfo i confirmen fonts del ministeri públic a Europa Press, es requereix a l'Ajuntament de manera "urgent" perquè informi de possibles deficiències després del seu desallotjament per comprovar que s'ha complert el que establia la interlocutòria que autoritzava el desallotjament.
Concretament, en la resolució es feia constar que, amb caràcter previ, l'Ajuntament havia d'adoptar les mesures adequades per a les persones vulnerables que vivien al B9, i de fet, en la mateixa interlocutòria s'indicava que el consistori havia d'entregar un informe explicant quines eren les mesures que s'havien adoptat.