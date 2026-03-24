Fiscalia i Govern reforcen la protecció dels consumidors amb un nou protocol col·laboratiu

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El Govern ha autoritzat la signatura d'un protocol de col·laboració entre l'Agència Catalana del Consum, el Departament d'Empresa i Treball i la Fiscalia Provincial de Barcelona per incrementar les mesures de protecció dels drets dels consumidors.
Aquest nou protocol estableix un sistema de col·laboració "regular i estable" que permetrà l'intercanvi d'informació sobre les denúncies, reclamacions, demandes i altres actuacions en aquest àmbit quan s'observin conductes que puguin danyar l'interès general, explica el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu aquest dimarts.
Es prestarà especial atenció a aquelles pràctiques comercials que puguin atemptar contra la seguretat, salut o interessos econòmics dels consumidors, també els que limitin el dret a la informació o afectin col·lectius especialment protegits, com infants, adolescents o persones de tercera edat.
També totes les pràctiques relatives a la prestació de serveis de caràcter bàsic i necessari per a la vida quotidiana, com els subministraments, el transport, comunicacions o serveis assistencials, sanitaris o financers d'assegurances.
Aquest nou marc també preveu el disseny de plànols de formacions específiques, dirigides a "promoure la formació jurídica" del personal tècnic de consum vinculat amb les administracions públiques, la Fiscalia o les associacions de consumidors.