La Fiscalia General i Antifrau signen un conveni per col·laborar contra el frau i la corrupció

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia General de l'Estat i l'Oficina Antifrau de Catalunya han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració i un protocol d'actuació per "col·laborar i donar-se suport en totes aquelles matèries en les quals conflueixen les seves competències en la lluita contra el frau i la corrupció".

Antifrau ha explicat en un comunicat que el conveni l'han signat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i el director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno.

L'acord contempla compartir informació i que personal tècnic d'Antifrau doni suport a la Fiscalia si ho sol·licita per emetre dictàmens o informes, i també col·laboraran per organitzar activitats formatives per al personal i per protegir denunciants, testimonis i pèrits.