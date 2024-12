La Fiscalia, a favor d'obrir una investigació a Mazón sobre la gestió de la dana

VALÈNCIA 17 des. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha informat a favor d'una investigació sobre la gestió del Consell, dirigit per Carlos Mazón, de la dana del 29 d'octubre que ha deixat un registre de 223 víctimes mortals, tres desapareguts, 80 pobles de la província de València afectats i danys materials milionaris.

Segons ha avançat 'El País' i confirmen a Europa Press fonts fiscals, el ministeri públic es mostra partidari que s'obri una investigació sobre la possible responsabilitat del president de la Generalitat Valenciana en la gestió de la dana.

D'aquesta manera s'ha pronunciat davant la petició de la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que la setmana passada li va traslladar una providència en la qual li donava dos dies de termini per emetre un informe sobre la seva competència en aquest cas i l'admissió o inadmissió dels escrits remesos per les parts.

La sala va acordar acumular en la mateixa causa les set denúncies i querelles interposades fins divendres passat 13 de desembre contra Carlos Mazón per la gestió de la dana en considerar que tracten "sobre els mateixos fets". El ministeri públic considera que la investigació ha de ser única i conjunta, segons 'El País'.

La resolució judicial, contra la qual es podia presentar recurs, disposa abocar la decisió sobre la causa en el ple de la sala civil i penal, que està integrat per la presidenta de la sala i del TSJCV, Pilar de la Oliva, i quatre magistrats més, segons les normes de repartiment.

Les querelles i denúncies formulades contra Mazón per la gestió de la dana són una primera de Iustitia Europa; dues de CGT; dues presentades per advocats i dues més de particulars. A més a més, se'n va arxivar una altra anònima que no duia nom ni designava advocat ni procurador, segons van detallar a Europa Press fonts de l'alt tribunal valencià.