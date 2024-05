La Fiscalia Europea reclama la competència per investigar la totalitat del cas Koldo

BRUSSEL·LES, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia Europea ha anunciat aquest dijous la decisió d'assumir la investigació de tota la presumpta trama de corrupció en la compra de mascaretes durant el principi de la pandèmia, conegut com cas Koldo pel nom d'un assessor de l'aleshores ministre de Transports, José Luis Ábalos, inclosos els contractes adjudicats per les Canàries, les Balears i diversos ministeris.

"Un cop rebuda la informació, després d'examinar-la detalladament, la Fiscalia Europea ha adoptat la decisió d'assumir la competència en aquest procediment i així investigar conjuntament la totalitat dels contractes adjudicats per les diferents administracions públiques a la mateixa empresa en un breu període de temps", indica el comunicat enviat per la Fiscalia Europea (EPPO, per les seves sigles en anglès).

Fonts jurídiques consultades per Europa Press expliquen que en cas que el jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno no estigui conforme amb la decisió de la Fiscalia Europea d'assumir la totalitat del cas Koldo, es podrà plantejar un conflicte de competències que resoldrà el Suprem.

Segons la informació remesa pel Govern central a la Comissió Europea al març a requeriment de Brussel·les, el frau va afectar 17,8 milions d'euros de fons europeus, inclosos 14,7 milions procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) i 3,1 milions més del Fons de Solidaritat.