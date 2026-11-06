La Fiscalia Europea obre una investigació per possible frau de fons comunitaris en l'AVE després de l'accident a Urda

MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Europea (EPPO) ha obert una investigació sobre un possible frau que "afecta fons europeus destinats a la renovació i la millora de la seguretat, la senyalització i els sistemes de comunicacions" en la línia d'AVE Madrid-Sevilla, en la qual es va produir l'accident mortal prop d'Urda (Toledo) el passat 28 d'octubre.
Segons ha informat l'EPPO, la seu de Madrid "està emprenent mesures d'investigació a la seu d'Adif, a l'Agencia Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) i al Tribunal de Comptes a Espanya".
Aquesta investigació, afegeix, compta amb el suport de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i va començar 'ex officio' per iniciativa pròpia de la Fiscalia Europea.