La Fiscalia Europea investiga un presumpte frau amb fons de la UE per a les polseres antimaltractament a Espanya

BRUSSEL·LES 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Europea (EPPO) ha anunciat aquest dijous que està investigant les seus del Ministeri d'Igualtat i del Tribunal de Comptes d'Espanya per un presumpte frau relacionat amb fons europeus destinats a l'adquisició de polseres telemàtiques per controlar el compliment de mesures cautelars i condemnes per delictes de violència de gènere.
Així ho ha comunicat la Fiscalia Europea en un comunicat publicat aquest dijous a Luxemburg, en el qual precisa que les actuacions estan sent dirigides per la seva oficina a Madrid i tenen el suport de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.
"Aquestes mesures s'han adoptat en una investigació per un presumpte delicte de frau que afecta fons europeus destinats a l'adquisició de polseres telemàtiques per al compliment de mesures cautelars i les condemnes dictades en delictes de violència de gènere", explica l'escrit.
La investigació, iniciada l'any passat, se centra en un possible ús fraudulent de fons de la UE destinats aquests dispositius utilitzats per vigilar el compliment de les ordres judicials d'allunyament i altres mesures de protecció de les víctimes de violència de gènere.
A hores d'ara, la Fiscalia Europea no ha facilitat informació sobre les possibles persones investigades, l'import dels fons afectats ni l'abast de les diligències que s'estan practicant.