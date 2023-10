La Fiscalia denuncia l'exdirector de l'Aula de Teatre de Lleida per suposats abusos sexuals continuats

LLEIDA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de Lleida ha denunciat l'exdirector de l'Aula de Teatre de la localitat, Antonio Gómez, per un delicte d'abusos sexuals continuats, i dos exdirectors del centre per un delicte d'omissió del deure d'impedir delictes, segons han explicat fonts pròximes als fets a Europa Press aquest dilluns.

El ministeri fiscal ha demanat que s'admeti a tràmit el procediment i citi a declarar els tres investigats perquè veu "indicis suficients de criminalitat", segons ha avançat el diari 'Ara'.

La denúncia se sustenta en dos testimoniatges d'alumnes de l'Aula, en el qual expliquen que van ser víctimes de tocaments durant uns exercicis a classe.

La cineasta Isabel Coixet va fer el documental 'El techo amarillo' quan nou dones van presentar una denúncia per abusos sexuals entre 2001 i 2008 per part d'aquest exprofessor, quan eren adolescents, tot i que la denúncia va arribar quan el cas ja havia prescrit i es va arxivar.

Amb aquesta denúncia de la Fiscalia, l'advocada Carla Vall ha manifestat: "La majoria de les víctimes no tenen documentals per ser cregudes. Espero que aquest ajudi a entendre que darrere de cada cas hi ha una construcció de silencis similar".