La Fiscalia demana revocar el processament de García Ortiz i acusa el TS d'apuntar La Moncloa "sense substrat probatori"

Recrimina a l'instructor que no té en compte el testimoni dels periodistes que podria exculpar el fiscal general

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha recorregut contra la decisió del magistrat Ángel Hurtado de processar el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, per una presumpta revelació de secrets contra Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, en considerar que ha obviat circumstàncies clau i n'ha inferit d'altres "sense substrat probatori", com les suposades ordres de La Moncloa.

En un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, la tinent fiscal del Tribunal Suprem (TS), María Ángeles Sánchez Conde, recorre contra la decisió d'Hurtado acudint directament a la sala d'apel·lació, amb la qual cosa se salta la possible revisió del mateix instructor, per demanar l'arxivament de la causa i l'exoneració dels dos fiscals processats.

La número dos de Fiscalia al·lega que "el mateix magistrat reconeix que amb anterioritat a la presumpta filtració del correu de 2 de febrer del 2024 pel fiscal general de l'Estat circulava pels mitjans l'existència d'un oferiment d'acord per part de González Amador de reconèixer la comissió de dos delictes fiscals".

En aquest sentit, afegeix que els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil "també van declarar que una pluralitat de persones coneixien, amb antelació la presumpta filtració del correu pel fiscal general de l'Estat, l'existència d'oferiment d'acord per part de González Amador".

Sobre això, incideix que diversos periodistes van atestar que "posseïen la informació referida al correu de data 2 de febrer del 2024 amb antelació al fet que el mateix fos remès al fiscal general de l'Estat".

De fet, acusa Hurtado de fer servir un "argument reduccionista" per deduir que les úniques "fonts jurídiques" a les quals va fer al·lusió la Cadena SER en informar del correu electrònic la nit del 13 de març podien ser la Fiscalia o l'advocat de González Amador, al qual va descartar sobre la base del testimoni del lletrat mateix, Carlos Neira.

APUNTA A LA CAP DE LA FISCALIA SUPERIOR DE MADRID

"Ha estat acreditat en la causa que el cèlebre correu de data 2 de febrer del 2024 havia estat remès també a l'Advocacia de l'Estat, òrgan jurídic, aquest mateix dia", recorda.

Sánchez Conde subratlla que aquesta informació era coneguda també, "per exemple", per la cap de la Fiscalia Superior de Madrid, Almudena Lastra, "coneixement que va possibilitar que, amb anterioritat al fet que els correus li fossin remesos al fiscal general de l'Estat, la mateixa l'alertés de la informació que estava circulant" i que "ella sabia que era falsa".

La Fiscalia es deté en aquest punt per refutar l'afirmació d'Hurtado que desmentir la informació que va publicar 'El Mundo' a les 21:29 del 13 de març del 2024 --que deia que era el fiscal que l'investigava per presumptes delictes contra Hisenda qui havia ofert pactar a González Amador, en comptes del revés, com va reflectir el correu electrònic del 2 de febrer-- era irrellevant.

Sánchez Conde sí que considera "transcendent" que en aquesta mateixa publicació es digués "que hi havia ordres de retirar aquest pacte de conformitat inexistent ofert per la Fiscalia al senyor González Amador, ordres que tampoc s'havien produït".

"Del que es tractava, era d'informar sobre el comportament processal de la Fiscalia en un assumpte d'indubtable rellevància, davant d'informacions demostrades com a falses que imputaven la institució una actuació anòmala per motius polítics", defensa.

SENSE PROVA DE LA PRESUMPTA FILTRACIÓ

A tot això, se suma el fet que els agents de l'UCO "van reconèixer que no havien obtingut cap prova que la filtració fos obra del fiscal general de l'Estat", així com que "tampoc hi ha cap prova del concert" entre ell i Rodríguez "per dur a terme aquesta filtració".

A més d'assenyalar el que entén com a omissions greus en el relat elaborat per Hurtado, Sánchez Conde li retreu que parli "d'indicacions rebudes de la presidència del govern pel fiscal general de l'Estat" perquè "s'introdueix 'exnòvio'", "sense cap substrat probatori i amb clara indefensió dels investigats".

Al fil, recrimina a Hurtado que "cap prova s'ha proposat per acreditar o desvirtuar aquest extrem" i que "en cap moment s'hagi preguntat als investigats ni se'ls hagi informat d'aquesta imputació".

Segons Sánchez Conde, tot això "torna a fer palès que la instrucció de la causa no s'ha acomodat a les garanties processals ni constitucionals que han de presidir-la".