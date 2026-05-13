La Fiscalia demana reobrir la causa dels tres mossos investigats per la fugida de Puigdemont

La instructora va arxivar el cas per manca d'indicis
BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia ha recorregut contra la decisió de la instructora d'arxivar la causa oberta a tres agents dels Mossos d'Esquadra per presumptament haver ajudat a fugir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont després de la seva visita a Barcelona el 8 d'agost del 2024, han informat fonts del ministeri públic a Europa Press.
En el recurs, demana a l'Audiència de Barcelona que revoqui la decisió de la titular del jutjat d'instrucció 24 de Barcelona, que a finals d'abril va acordar el sobreseïment provisional de la causa oberta contra els tres mossos, investigats per un delicte d'encobriment, en entendre que "no hi ha prou indicis per poder afirmar que existís un vincle entre ells encaminat a aconseguir" la fugida de l'expresident.
LA INTERLOCUTÒRIA
Després de gairebé dos anys d'instrucció, la jutgessa va assegurar en una interlocutòria a la qual va tenir accés Europa Press que no s'havia pogut individualitzar cap conducta dels investigats que hagués contribuït eficaçment a materialitzar la fugida de l'expresident després de participar en un acte organitzat per entitats independentistes al passeig Lluís Companys, coincidint amb la investidura de Salvador Illa.
La seva mera presència al lloc dels fets no "pot portar a afirmar que existís entre ells un concert i preparació prèvia" encaminada a facilitar la fugida i els enregistraments tampoc no ho acrediten.
Així mateix, va determinar que no hi ha "ni un sol indici" de l'existència de missatges, trucades o contactes entre els investigats i Puigdemont que pugui sostenir la hipòtesi de l'encobriment o de qualsevol altre il·lícit penal que es pogués relacionar amb la seva fugida.