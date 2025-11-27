La Fiscalia demana presó sense fiança per a Ábalos pel risc de fugida de cara al judici per la trama de les mascaretes

MADRID 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat a l'instructor del cas Koldo al Tribunal Suprem (TS), Leopoldo Puente, que enviï l'exministre de Transports José Luis Ábalos a presó provisional en considerar que ara sí que hi ha risc de fugida, ja que s'enfronta a fins a 30 anys de presó per les presumptes comissions en l'adjudicació de contractes públics per a la compra de mascaretes en plena pandèmia.
Segons fonts jurídiques consultades per Europa Press, el cap d'Anticorrupció, Alejandro Luzón, i les acusacions populars que lidera el PP han demanat al magistrat que empresoni Ábalos sense la possibilitat d'eludir la presó amb una fiança. En aquest cas, seria el primer diputat del Congrés en exercici a ingressar en presó provisional.
Van ser precisament la Fiscalia i les acusacions els qui van interessar a Puente que celebrés una audiència breu per revisar les mesures cautelars que pesaven contra Ábalos i el seu exassessor ministerial Koldo García: la prohibició de sortir del país amb retirada del passaport i una compareixença cada quinze dies en seu judicial.
Al llarg de les perquisicions, l'instructor ha revisat diverses vegades les mesures vigents. Fins ara, la Fiscalia havia evitat demanar presó, mentre que les acusacions ho van fer per primera vegada en l'audiència breu de fa un mes. En les anteriors ocasions, el magistrat havia seguit la línia marcada per Anticorrupció. Ara, haurà d'analitzar el nou escenari.