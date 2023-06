La Fiscalia demana una ordre de crida i cerca per empresonar l''estafador de l'amor'

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha demanat al jutjat penal 1 de Barcelona que dicti una ordre de crida i cerca per enviar a presó provisional Albert Cavallé, conegut com l''estafador de l'amor', en no haver-se presentat al judici que tenia previst aquest dimecres al matí.

La jutgessa decidirà si ordenar-ho o no en una interlocutòria que dictarà els pròxims dies, després que la defensa de Cavallé ha assegurat que l'acusat no s'ha presentat al judici per una "indisposició" sense justificant, però el seu advocat ha afirmat que l'entregarà al jutjat els pròxims dies.

A causa de la incompareixença de l'acusat, la Fiscalia i la defensa han estat d'acord a suspendre el judici perquè la llei no permet jutjar en absència dels acusats que s'enfronten a condemnes superiors a dos anys de presó, com és el cas.

En concret, la Fiscalia demana condemnar Cavallé a tres anys de presó per un presumpte delicte d'estafa continuada a qui va demanar 850 euros repartits en dos préstecs que mai va retornar, segons l'escrit d'acusació al qual ha tingut accés Europa Press.

La defensa, per la seva banda, nega les acusacions de la Fiscalia i demana l'absolució de Cavallé, que ja acumula vuit condemnes per estafa, cinc de les quals són fermes.