La Fiscalia demana a Llarena reactivar l'euroordre contra Puig

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha sol·licitat a l'instructor del procés, el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena, que reactivi l'euroordre contra l'exconseller Lluís Puig, processat per desobediència i malversació pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

En un escrit d'aquest dimarts, al qual ha tingut accés Europa Press, els fiscals del procés --Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno i Consuelo Madrigal-- també demanen reactivar l'ordre de crida i cerca internacional "per si calgués tramitar una sol·licitud d'extradició".

Llarena va deixar sense efecte aquestes ordres de detenció quan va revisar el processament dels líders de l'1-O a l'estranger a causa de l'entrada en vigor de la reforma que va derogar la sedició i va modificar la malversació.

En el cas de Puig, l'instructor estava pendent de dues coses. En primer lloc, la resposta del TJUE sobre la qüestió prejudicial que va plantejar per determinar l'abast de les euroordres (OEDE) després que els jutges belgues es van negar a entregar l'exconseller.

Aquest assumpte va quedar resolt el 31 de gener, quan el TJUE va fixar que les autoritats judicials que reben les OEDE no es poden negar a executar-les sobre la base de presumptes violacions de drets fonamentals si no es demostren deficiències sistèmiques a Espanya.

En segon lloc, el magistrat del TS estava en espera que les noves ordres de processament --que en el cas de Puig va suposar canviar la sedició per desobediència-- fossin fermes.

La sala d'apel·lació del Tribunal Suprem va avalar el criteri de Llarena el 13 de juny, per la qual cosa des d'aleshores la Fiscalia podria haver reclamat la reactivació de les ordres de detenció contra Puig fora d'Espanya.

No obstant això, les fonts consultades per Europa Press assenyalen que el ministeri públic també esperava que el TGUE decidís sobre la immunitat europarlamentària de l'expresident Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín, cosa que va fer el 5 de juliol per retirar-la. Tot i que aquesta sentència no afectava Puig, perquè no és membre de l'Eurocambra, la Fiscalia preferia avançar en bloc.