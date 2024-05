La Fiscalia demana l'arxivament d'una causa contra Shakira per presumpte delicte fiscal

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha demanat l'arxivament d'una nova causa oberta contra Shakira per dos presumptes delictes fiscals, després que el novembre del 2023 va acceptar una condemna de tres anys de presó per frau tributari, tot i que no va ingressar a la presó.

En un comunicat aquest dimecres, la Fiscalia Provincial de Barcelona, Secció Especialitzada de Delictes Econòmics, ha demanat l'arxivament de les actuacions contra la cantant al jutjat d'instrucció 2 d'Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Aquest jutjat investigava la presumpta comissió de dos delictes contra la Hisenda Pública per l'IRPF i l'impost de patrimoni de l'exercici 2018 i, com sol·licitava l'advocat de Shakira, el ministeri públic demana l'arxivament en considerar que "no hi ha prou indicis".

Entén que si existeix una obligació tributària corresponent a aquell any, "es podran fer efectives" a l'AEAT i a l'Agència Tributària de Catalunya per la via administrativa.

A finals de l'any passat, la defensa de Shakira va arribar a un pacte amb les acusacions a les portes de l'Audiència de Barcelona, amb el qual l'artista va reconèixer un frau de 14,5 milions d'euros a Hisenda entre 2012 i 2014, acord amb el qual va aconseguir no entrar a la presó.