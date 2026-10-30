La Fiscalia demana 8 internaments i 70 llibertats vigilades per als menors detinguts a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de Menors ha sol·licitat en total 8 internaments en règim tancat i 70 llibertats vigilades amb mesures cautelars per als menors detinguts en els aldarulls de dissabte passat al centre de Barcelona, segons han informat fonts del ministeri públic a Europa Press aquest divendres.
Als 70 menors per als quals han demanat la llibertat vigilada han sol·licitat que se'ls prohibeixi concórrer a qualsevol reunió o manifestació a menys de 1.000 metres a tot el territori espanyol.
En total, han passat a disposició de la Fiscalia un total de 89 menors per la seva presumpta relació per aquests fets, mentre que els majors d'edat detinguts van passar a disposició judicial dilluns i van quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars.