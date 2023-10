La Fiscalia demana arxivar la querella contra Colau per presumptes coaccions al fons Vauras

BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia no s'ha oposat a la petició d'arxivament de la querella presentada contra l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i diversos tècnics municipals per presumptes coaccions i prevaricació al fons d'inversió Vauras perquè donés en lloguer social pisos de la seva propietat, entre els quals el Bloc Llavors, que estaven ocupats per famílies vulnerables.

En un comunicat aquest divendres, el ministeri públic explica que, durant el mes de juny del 2020, es va presentar una querella per la possible comissió de diversos delictes, denúncia que no va ser admesa per la jutgessa i que posteriorment l'Audiència va acordar reobrir únicament pels delictes de prevaricació i coaccions.

Després de la instrucció i la petició de sobreseïment formulada per les defenses, el fiscal no s'oposa a l'arxivament, en entendre que "no han quedat acreditades ni les coaccions ni les prevaricacions".

En el cas de les coaccions, el fiscal assegura que la querellant "no va aportar mai els enregistraments que suposadament contenien aquestes coaccions i tres anys més tard en va aportar les transcripcions", i tampoc no s'evidenciava el caràcter intimidatori per considerar comès el delicte.

En relació amb la tramitació dels expedients municipals, tant sancionadors com d'obres, "no s'aprecia l'existència dels elements del delicte de prevaricació i destaca que en la majoria d'expedients ni tan sols hi van participar la majoria dels querellats".