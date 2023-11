La Fiscalia demana 9 anys de presó per a Dani Alves per presumpta agressió sexual a Barcelona

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de Barcelona ha reclamat una condemna de nou anys de presó per al futbolista Dani Alves per presumptament agredir sexualment una jove en una discoteca de la ciutat el 30 de desembre del 2022.

En l'escrit d'acusació, consultat aquest dijous per Europa Press, el fiscal també reclama una indemnització de 150.000 euros per a la víctima.

En un comunicat aquest mateix dijous, la Fiscalia de Barcelona ha explicat que s'oposa a que el jugador estigui en llibertat provisional fins al judici, com va demanar la defensa, i considera que ha de continuar en presó provisional, on es troba per aquesta causa des del 20 de gener.